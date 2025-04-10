İstanbul'da izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 102 kişiye tahliye kararı

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, 139 sanık hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianamenin kabulüne karar verdi.

Mahkeme, hazırladığı tensip zaptında, dosyadaki sanık sayısının 139 olduğunu, bunlardan 102'sinin tutuklu olduğunu, "konutu terk etmemek" adli kontrol tedbiri verilen sanık sayısının 25 olduğunu anımsattı.

Tutuklu 102 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar veren mahkeme, tahliyeye gerekçe olarak "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama suçunun vasıf ve mahiyetini, atılı suçun kanunda belirlenen alt ve üst sınırını ve katalog suçlardan olmamasını, mevcut delil durumunu, delillerin büyük oranda toplanmasını, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreyi, büyük çoğunluğunun öğrenci olmasını, öğrenim hayatlarının devam etmesini ve sınavlarının olmasını" gösterdi.

Bir kısım sanıkların hastalıklarının bulunduğunu ve bu hususların avukatları tarafından sunulan dilekçelerde belgelendirildiğini belirten mahkeme, sanıkların kaçma şüphelerinin de olmadığını kaydetti.

Haberin Devamı

Sunulan vekaletnamelerden sanıkların birden fazla müdafisinin olduğu, tarafların çokluğu nedeniyle İstanbul Adliyesi'nde bu şartları taşıyan duruşma salonunun bulunmadığını ifade eden mahkeme, Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki duruşma salonlarının da dolu olduğunu belirtti.

Mahkeme, bu hususlar da dikkate alındığında tahliye kararı verildiğini bildirdi.