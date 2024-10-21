İstanbul'da ilginç görüntü! Kaçan keçiler binanın çatısına çıktı

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde gerçekleşti. Sahibinden kaçan keçiler inşaat halindeki bir binanın çatısına kaçtı. Yaklaşık 10 keçiyi çatıda gören bir vatandaş şaşkınlık içerisinde o anları kayıt altına aldı. Komedi filmlerinin sahnesini aratmayan görüntüler görenleri şoke etti.