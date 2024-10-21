İstanbul'da ilginç görüntü! Kaçan keçiler binanın çatısına çıktı
İstanbul Arnavutköy’de sahibinden kaçan keçiler inşaat halindeki bir binanın çatısına kaçtı. Komedi filmlerini aratmayan anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
21.10.2024 - 13:28 | | İHA
Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde gerçekleşti. Sahibinden kaçan keçiler inşaat halindeki bir binanın çatısına kaçtı. Yaklaşık 10 keçiyi çatıda gören bir vatandaş şaşkınlık içerisinde o anları kayıt altına aldı. Komedi filmlerinin sahnesini aratmayan görüntüler görenleri şoke etti.