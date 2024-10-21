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İstanbul'da ilginç görüntü! Kaçan keçiler binanın çatısına çıktı

İstanbul Arnavutköy’de sahibinden kaçan keçiler inşaat halindeki bir binanın çatısına kaçtı. Komedi filmlerini aratmayan anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

21.10.2024 - 13:28 | | İHA
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Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde gerçekleşti. Sahibinden kaçan keçiler inşaat halindeki bir binanın çatısına kaçtı. Yaklaşık 10 keçiyi çatıda gören bir vatandaş şaşkınlık içerisinde o anları kayıt altına aldı. Komedi filmlerinin sahnesini aratmayan görüntüler görenleri şoke etti.

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