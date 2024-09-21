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İstanbul'da İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı

İstanbul Sarıyer'de İETT otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

21.09.2024 - 08:35 | | AA
İstanbul'da İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı

Kaza, Sarıyer Kilyos Mahallesi, Demirciköy Caddesi üzerinde saat 23.00 sıralarında gerçekleşti.

Cadde üzerinde seyreden İETT otobüsü karşı yönden gelen minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüsün sürücüsü ve yanındaki bir yolcu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden alındı.

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