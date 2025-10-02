İstanbul'da hissedilen deprem oldu! Kaç büyüklüğünde? Merkez üssü neresi?

Haberin Devamı

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. 2 Ekim Perşembe günü saat 14 sularında bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli'den yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü ve depremin büyüklüğü kaç?

İSTANBUL'DA 5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

İstanbul'da hissedilen depremin büyüklüğü 5 olarak ölçüldü. Tekirdağ açıklarında meydana gelen deprem hakkında AFAD açıklama yaptı.

Merkez üssü Marmara Ereğlisi (TEKİRDAĞ) olan depremin büyüklüğü 5 olarak açıklandı. 6.71 km derinlikte gerçekleşen deprem birçok bölgeden hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada; "Marmara Denizi’nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55’te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır." denildi.