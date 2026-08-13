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Şiddetli yağışlar Tirebolu-Torul kara yolunu ulaşıma kapattı

13.08.2026 - 23:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: GİRESUN (İHA)

Şiddetli yağışlar Tirebolu-Torul kara yolunu ulaşıma kapattı

Giresun’da şiddetli yağışlar nedeniyle taş ve ağaç dallarının düştüğü Tirebolu-Torul kara yolu ulaşıma kapatıldı.

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Giresun’da etkili olan aşırı yağışlar ulaşımda aksamalara neden oldu. Yağış sırasında taş ve ağaç dallarının düştüğü Tirebolu-Doğankent kara yolu, güvenlik amacıyla çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

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Yolu kapatan taşlar ve dalların temizlenmesi için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Yetkililer, söz konusu güzergahı kullanacak olan vatandaşların ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine riayet etmelerini istedi.

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