İstanbul'da haftanın ilk günü yoğun trafik: Yüzde 80'e ulaştı

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da gece boyunca etkili olan yağış sabah saatlerinde de sürdü. İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde yoğun trafik oluştu. Kadıköy D-100'de araçlar yoğun trafik nedeniyle güçlükle ilerledi. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre 08.20 itibarıyla yoğunluk yüzde 80 olarak ölçüldü.