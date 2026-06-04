İstanbul'da gece vakti silah sesleri! Bekçiler kovaladı onlar kaçtı

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Olay, saat 05.10 sıralarında Bahçeşehir 1'inci Kısım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.G.(19) ve yanındaki motosikletli şüpheli daha önce sahibini tehdit ettikleri iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdi. Devriye sırasında saldırıyı farkeden gece bekçileri kaçan şüphelileri kovalamaya başladı. Şüphelilerden B.G. ekipler tarafından gözaltına alınırken, kaçan diğer şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor. Olayın ardından yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

MOTOSİKLETİNDE ÇALINTI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirilen şüphelilerin kullandığı motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Öte yandan olay yeri ve çevresinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

SALDIRI KAMERADA

Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yerinin önüne gelen 2 motosikletli şüpheliden birinin silahla ateş ettiği anlar yer alırken, diğer şüphelinin ise motosikletin üzerinde beklediği görüldü.