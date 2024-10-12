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İstanbul’da etkili olan CB bulutları nedeniyle uçaklar havada tur atıyor

İstanbul’da etkili olan 'CB' yani Cümülonimbus olarak adlandırılan, elektrik yüklü bulutlardan nedeniyle İstanbul Havalimanı’na iniş için alçalan bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

12.10.2024 - 20:32 | | İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
İstanbul’da etkili olan CB bulutları nedeniyle uçaklar havada tur atıyor

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan olumsuz hava koşulları uçuş trafiğini de etkiliyor. Şiddetli yağmur ve elektrik CB Bulutları nedeniyle İstanbul Havalimanı’na için alçalan uçakların pilotları bulutlardan kaçmak için havada tur atmak zorunda kaldı.

İstanbul’da etkili olan CB bulutları nedeniyle uçaklar havada tur atıyor

VALİLİK UYARDI, 21.00’A KADAR DİKKAT

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada meteorolojinin uyarılarına göre, bu akşam 21.00’a kadar, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıkladı. Vatandaşlar ani sel, su baskın, yıldırım ve ani kuvvetli rüzgar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıldı. (DHA)

 

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