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İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ operasyonu: 15 şüpheli yakalandı

İstanbul’da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyonda 15 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

12.04.2023 - 09:40 | | DHA
İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ operasyonu: 15 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, El Kaide ve Özbekistan İslami Hareket (ÖİH) terör örgütlerine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

8 ilçede 12 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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