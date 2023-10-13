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İstanbul'da DHKP-C operasyonu! Gözaltılar var

Sarıyer'de DHKP-C terör örgütüne düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı.

13.10.2023 - 11:27 |
İstanbul'da DHKP-C operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, DHKP-C terör örgütünün son dönemlerde eylem arayışında olduğuna dair bilgi aldı.

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Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Sarıyer'de belirledikleri şüphelilerin kaldığı15 adrese bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen A.A, Ö.B., İ.Y. , H.P. ve A.G. isimli 5 kişi yakalandı.

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Adreslerde yapılan aramalarda, 2 gaz maskesi, çok sayıda yasaklı yayınlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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