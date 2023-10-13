İstanbul'da DHKP-C operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, DHKP-C terör örgütünün son dönemlerde eylem arayışında olduğuna dair bilgi aldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Sarıyer'de belirledikleri şüphelilerin kaldığı15 adrese bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen A.A, Ö.B., İ.Y. , H.P. ve A.G. isimli 5 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 gaz maskesi, çok sayıda yasaklı yayınlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.