İstanbul'da DEM Parti ne kadar oy aldı? 31 Mart yerel seçim sonuçları DEM Parti Meral Danış Beştaş ne kadar oy aldı?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy sayımına geçildi. Milyonlarca seçmenin sandık başına gittiği Mahalli İdareler seçiminde en çok merak edilen İstanbul'da adayların aldıkları oy oranları oldu. DEM Parti'nin İstanbul'da aldığı oy oranı ise tüm kesimlerin araştırdığı konuların başında geliyor. Peki DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş ne kadar oy aldı?

DEM Parti İstanbul oy oranı merak edilen detayların başında geliyor. 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları anlık olarak gelmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından olan DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş'ın aldığı oy oranı da arştırılmaya başlandı. Büyük bir yarışın olduğu İstanbul'da DEM Parti'nin oy oranı ve sonuçlar haberimizde.

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DEM PARTİ İSTANBUL'DA NE KADAR OY ALDI?

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş'ın aldığı oy oranı seçim sonuçlarının açıklanması ve kesinleşmesiyle belli olacak.

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Ancak Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında yaşanan rekabette DEM Parti'nin İstanbul'da aldığı oy oranı etkili olması bekleniyor.