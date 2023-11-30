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İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul’da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

30.11.2023 - 11:54 | | DHA
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

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Yapılan çalışmalarda tehdit oluşturduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 11 ilçede 14 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü.

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