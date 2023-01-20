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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü DEAŞ üyesi 10 yabancı uyruklu yakalandı.

20.01.2023 - 10:28 | | Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ - El Kaide/HAD terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak İstanbul'da faaliyet yürüten şüphelilerin son süreçte eylemler yapabileceği belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda yabancı uyruklu 10 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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