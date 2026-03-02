İstanbul'da caddeyi böyle kirletti: 30 gün ceza aldı

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan denetimlerde, abartılı egzoz kullanarak gürültü çıkaran ve vatandaşları rahatsız ettiği değerlendirilen bir araç durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücünün, ilgili mevzuata aykırı şekilde araç üzerinde teknik değişiklik yaptığı belirlendi.

Sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca abartılı egzoz kullanmaktan 16 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.