İstanbul'da cadde birbirine girdi: Trafik akışı durdu

03.03.2026 - 07:35Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı. Cadde birbirine girince trafik akışı durdu.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Çırağan Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolun kapanması nedeniyle trafik akışı durdu. Ekiplerin çalışması sürüyor.

