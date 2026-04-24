İstanbul'da büyük operasyon! Selçuklu ve Osmanlı hazineleri ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür varlıklarının yasa dışı ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Maltepe ve Beykoz'da belirlenen iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda 12 şüpheli yakalanırken, farklı medeniyetlere ait toplam 374 tarihi eser ele geçirildi.

374 ESER VE OBJE ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin 2026 yılı Mart ayı içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda; Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait yapılarda kullanıldığı değerlendirilen 41 musluk grubu, Antik Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 17 sikke, Osmanlı dönemine ait 15 padişah beratı, 13 Tophane işi fincan ve altlık, 9 sürahi ve mangal, 8 ikon ile 8 tarihi ibrik ele geçirildi. Ayrıca 6 el yazması belge, 5 pişmiş toprak kandil, 5 çini karo parçası, 4 adet 19. yüzyıla ait yağlı boya tablo, 2 Uşak halısı, Yeniçerilere ait olduğu değerlendirilen 1 yatağan, 2 Enveriye kama, 1 amfora ve 2 hat levha ile lületaşı ve çeşitli objeler de bulundu.

Ele geçirilen tarihi eserlerin, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Ayasofya Tarihi Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı