Kalbin içindeki 'küçük beynin' sırrı çözüldü: Stres anında kalbi böyle koruyor

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İnsan kalbinde de kendine ait bir sinir ağı bulunuyor. Ancak yeni araştırmadaki işlev deneylerinin tamamı farelerde gerçekleştirildi. Bu nedenle “İnsan kalbindeki bu hücreler stres sırasında kesin olarak aynı şekilde çalışıyor” demek için henüz erken. Bulguların insan dokularında ve klinik araştırmalarda doğrulanması gerekiyor. Yine de araştırma, kalp ile beyin arasındaki ilişkinin düşündüğümüzden daha ayrıntılı olduğunu gösteriyor. Kalp yalnızca atmakla yetinmiyor; kendi üzerindeki küçük sinir ağı sayesinde ritmini ayarlıyor ve en zorlu anlarda dengesini korumaya çalışıyor.