GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul'da büyük kesintisi! 3 ilçece 10 saat su olmayacak
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da büyük kesintisi! 3 ilçece 10 saat su olmayacak

İstanbul'da büyük kesintisi! 3 ilçece 10 saat su olmayacak

07.05.2025 - 15:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

İstanbul'da büyük kesintisi! 3 ilçece 10 saat su olmayacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi'nin bazı mahallelerinde bugün saat 20.00'den itibaren 10 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Silahtar Terfi Merkezi çıkışında yer alan isale hattında vana ve debimetre montaj çalışmaları yapılacak.

Çalışmalar nedeniyle bugün saat 20.00'den itibaren 10 saat süreyle şu mahallelere su verilemeyecek:

"Gaziosmanpaşa ilçesinde Bağlarbaşı, Şemsipaşa, Hürriyet, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Yeni Mahalle, Karayolları, Mevlana, Barbaros Hayrettin Paşa ve Karadeniz Mahalleleri. Eyüpsultan ilçesinde Esentepe, Sakarya, Karadolap, Alibeyköy, Yeşilpınar, Akşemsettin ve Çırçır Mahalleleri. Sultangazi ilçesinde 75. Yıl, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım Mahalleleri."

Güncel Haberler

Bakan Bayraktar açıkladı: Yeni bir 'rekor kurulu gücü' devreye alacağız
#Ekonomi

Bakan Bayraktar açıkladı: Yeni bir 'rekor kurulu gücü' devreye alacağız

Bakan Bayraktar açıkladı: Yenilenebilir enerjide yeni bir 'rekor kurulu gücü' devreye alacağız
#Ekonomi

Bakan Bayraktar açıkladı: Yenilenebilir enerjide yeni bir 'rekor kurulu gücü' devreye alacağız

THY, Lahor ve İslamabad seferlerini iptal etti
#Ekonomi

THY, Lahor ve İslamabad seferlerini iptal etti