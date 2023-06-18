GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da bugün bazı metro hatları ve istasyonlar kapatılacak
ABONE OL

İstanbul'da bugün bazı metro hatları ve istasyonlar kapatılacak

Metro İstanbul, bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağını duyurdu.

18.06.2023 - 10:23 |
İstanbul'da bugün bazı metro hatları ve istasyonlar kapatılacak

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağı ifade edildi.

Açıklamada, araçların Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacağı kaydedildi.

GÜNCEL HABERLER

Altın fiyatlarıyla ilgili yatırımcıya uyarı! 22 Haziran son fırsat

Altın fiyatlarıyla ilgili yatırımcıya uyarı! 22 Haziran son fırsat

Yenikapı batıklarında arkeolojik duraklama: 8500 yıllık tarih müze bekliyor

Yenikapı batıklarında arkeolojik duraklama: 8500 yıllık tarih müze bekliyor

Bağcılar'da kapısı açık seyreden minibüsten aşağı düştüler: 3 yaralı

Bağcılar'da kapısı açık seyreden minibüsten aşağı düştüler: 3 yaralı