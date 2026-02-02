GAZETE VATAN ANA SAYFA
İstanbul'da bir binanın yanında çöktü: Merdivenler bir anda yere yığıldı

02.02.2026 - 07:51Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yağış nedeniyle çökme meydana geldi. Ekipler olay yerinde müdahale etti.

Olay, saat 22.00 sıralarında Rumeli Kavağı Mahallesi Liman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir binanın bitişiğinde bulunan merdivenin alt kısmı kuvvetli yağışlardan dolayı çöktü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler merdivenin beton parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.

