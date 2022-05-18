İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış başladı! ‘Sarı kodlu’ uyarı sonrası trafik yüzde 80'e ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının İstanbul'da beklenen yağış birçok ilde etkili olmaya başladı. Etkisini artıran yağışın ardından İstanbul'da trafik yüzde 80'e ulaşırken bazı bölgelerde de durma noktası geldi.

Öte yandan Marmara Bölgesi için "sarı kodlu" uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Marmara’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile İstanbul’un batısı, zamanla (öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BEYLİKDÜZÜ'NDE BALKON ÇÖKTÜ

Beylikdüzü’nde şiddetli rüzgardan dolayı 10 katlı bir binanın 8’nci katındaki balkonu çöktü. Konuyla ilgili konuşan site sakinlerinden Celal Sönmez, “5-6 yıl Önce o balkonun sıkıntılı olduğu belediyeye söylenmişti. Bugün de ansızın yıkıldı. Fırtınanın oluşmasıyla beraber oluştu. Birden yıkıldı çöktü. Yaralı vesaire yoktu. Havalar sıcak olsa çocukların oyun oynama yeriydi” dedi.

"RÜZGAR BALKONU SALLIYORDU"

Site sakinlerinden Mehtap Keleş, balkonun rüzgardan da sallandığını gördüğünü belirterek, “Buranın bir önceki yöneticisiyim. Zaten burası kentsel dönüşüme girecek iyi bir müteahhit ile anlaşırsak. Fakat bu balkon yaklaşık 15 senedir böyle. Bir önceki kiracı buraya mobilya da yığdı. Ağırlık oluştu. Daha sonra kiracı çıktı tamirde ettirildi burası. İhmalkarlık var. Ben çamaşır topluyordum. Yıkılmasını zaten hep bekliyorduk. Rüzgar etkili oldu. Rüzgar sallıyordu balkonu” diye konuştu.

AKOM'DAN UYARI

AKOM'dan İstanbul'da beklenen kuvvetli yağışla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, İstanbul'da güneyli yönlerden hafif esen rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ve 40 ila 75 kilometre saat hıza ulaşmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada sıcaklığın 5 ila 8 derece azalarak, bahar değerlerine gerileyeceği, il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin edildiği kaydedildi.





12:00-22:00'YE KADAR YAĞIŞ

İstanbul'da saat 12.00'den itibaren Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde başlaması beklenen yağışların, saat 15.00'ten sonra il genelinde etkili olması beklendiği vurgulanmıştı. Yağışlı havanın saat 22.00'den itibaren, serin havanın ise cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği ifade edilmişti

Sıcak ve nemli havaların ardından, kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ile birlikte gelen soğuk hava nedeniyla, kısa süreli ve ani gelişen şiddetli yağışlar oluşabileceği belirtilen açıklamada, yağış anında fırtına ve gök gürültüsüyle birlikte, kısa süreli ve ani bastıran sağanak yağışların, birkaç saat sürmesi ve önemli miktarda yağış bırakmasının beklendiği bildirildi.

AĞAÇ DEVRİLEBİLİR, TABELA UÇABİLİR UYARISI

Şiddetli yağışlar nedeniyle ulaşımın aksamaması, yollarda, dere yataklarında su baskınları oluşmaması için İBB ekiplerinin hazırlıklarını tamamladığı belirtilen açıklamada, ağaç devrilmesi, tabela uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında 5 günlük hava durumu tahminleri paylaşıldı.

ÇANAKKALE'DE ADALARA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale'de, Gökçeada ve Bozcaada'ya bugünkü bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 21.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 19.00 ve 22.30'daki seferler iptal edildi. Ayrıca Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 20.00 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 22.00'de yapılması planlanan ek seferlerin de iptal edildiği açıklandı.