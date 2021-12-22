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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Trafikte yoğunluk...

İstanbul’un bazı kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yağış bölgesi beyaza büründü, araçlar zor anlar yaşadı...

22.12.2021 - 00:43 | | Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Trafikte yoğunluk...

İstanbul'da kar yağışı başladı. Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde dün öğle saatlerinden itibaren kar yağmaya başladı. Sarıyer'de ise gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yollar ve araçların üzeri beyaza büründü. Araçlar kar yağışı nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar yol kenarında kartopu oynadı. 

İstanbulda beklenen kar yağışı başladı Trafikte yoğunluk...

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