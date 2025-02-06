İstanbul'a lapa lapa kar yağdı! Her yer beyaza büründü

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da önceki gün sabah saatlerinde başlayan ve ara ara yağmaya devam eden kar yağışı, etkisini yüksek kesimlerde sürdürmeye devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR BEYAZA BÜRÜNDÜ

İstanbul’da dün başlayan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul’da günler öncesinde yağacağı bildirilen kar yağışı dün öğlen saatlerinde itibaren yüksek kesimler de yer yer etkisini göstermeye başladı. Özellikle dün gece saatlerinden itibaren yağışın etlisini arttırmasıyla birlikte Başakşehir ilçesi beyaza büründü. Beyaza bürünen ilçede ortaya çıkan güzel manzaralar ise dron ile görüntülendi.

AYDOS ORMANI'NDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Ormanı ve çevresi karla kapandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Aydos Ormanı'nda oluşan kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi.

İstanbul'da dün başlayan kar yağışı bugün de sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı'nda da aralıklarla etkisini sürdürüyor. Etkili olan kar yağışının ardından Aydos Ormanı ve çevresindeki ağaçlar ile seraların üstü karla kaplandı. Oluşan kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi.

Haberin Devamı

Sultangazi kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Araç ve çatıların üzeri kar tabakasıyla kaplandı.

İşe gitmek için yola çıkan bazı vatandaşlar, güne otomobillerinin üzerine yağan karı temizleyerek başladı. Bazı vatandaşlar ise kar nedeniyle yürümekte zorluk çekti.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Zorlu kış şartları için tüm tedbirleri alan Sultangazi Belediyesi, meteorolojinin kar uyarısı üzerine çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşların mağdur olmaması için tüm önlemler alınırken, ekipler 7/24 sahada bulunuyor.

Sultangazi Belediyesi, kar yağışında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm önlemleri aldı. Karla mücadele çalışmaları kapsamında belediye ekipleri tam teçhizatlı bir şekilde sahada bulunuyor. İlçedeki 15 mahallede iki vardiya olmak üzere toplam 210 personel, 7/24 sahada çalışmalara katılıyor. Karla mücadele kapsamında 9 kazıcı yükleyici, 7 adet kar küreme aracı, 2 adet aparatlı kar küreme aracı, 1 adet greyder, 1 adet ekskavatör, 1 adet komatsu ve 16 adet açık tuzlama kamyonu olmak üzere toplamda 37 hizmet aracı çalışmalara katılıyor. Karın şiddetini artırması durumunda 25 kazıcı-yükleyici ile 10 kamyonet de çalışmalara katılacak.

Haberin Devamı

Muhtemel kar yağışında yolların buz olmasını önlemek, araç trafiğinin önüne geçmek ve vatandaşın rahatça yürümesini sağlamak için araç ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerde tuzlama çalışmaları gerçekleştirilecek. Hazırlanan 2 bin 500 tuz çuvalı, Sultangazi Belediyesi ekipleri tarafından kar yağışı sonrası kullanılması için kamu kurumları, özel hastaneler, siteler, camiler ve iş yerlerine bırakıldı. Tuzlama ve kar küreme çalışmalarına katılacak ekiplerin haricinde Sultangazi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E) de vatandaşlara destek olmak için sahada bulunuyor.

SOKAK HAYVANLARI DA UNUTULMADI

Muhtemel bir kar yağışında sokak hayvanlarının yiyecek sıkıntısı yaşamasının önüne geçmek için ekipler Sultangazi'nin dört bir yanına mama bırakıyor. Böylece sokak hayvanlarının yaşayacağı olumsuzluğun da önüne geçilmiş oluyor.

Haberin Devamı

"SULTANGAZİ İÇİN DURMAK YOK"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. Bizler de Sultangazi Belediyesi olarak önlemimizi günler öncesinden aldık. Vatandaşlarımızın kar yağışında bir mağduriyet yaşamaması için ekip arkadaşlarımızla birlikte 15 mahallemizde sıkı bir çalışma yürütüyoruz. İki vardiya çalışacak 210 ekip arkadaşımız ve 28 belediye hizmet aracımız vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Araçların trafikte, yayalarımızın da yollarda bir olumsuzlukla karşılaşmaması için 7/24 sahadayız" dedi.