GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul'da bayramın son gününde toplam 79 kişi hastanelere başvurdu
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da bayramın son gününde toplam 79 kişi hastanelere başvurdu

İstanbul'da bayramın son gününde toplam 79 kişi hastanelere başvurdu

09.06.2025 - 17:19Güncellenme Tarihi:
İstanbul'da bayramın son gününde toplam 79 kişi hastanelere başvurdu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın son gününde trafik kazaları nedeniyle 32, kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar sonucu 47 kişinin hastanelere başvurduğunu bildirdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nın son gününde İstanbul'da 32 vatandaşımız trafik kazasında, 47 vatandaşımız ise kurban kesimine bağlı kazalar nedeniyle hastanelerimize başvurmuştur. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

 

Güncel Haberler

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
#Gündem

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

İstanbul'da bayramın son gününde toplam 79 kişi hastanelere başvurdu
#Gündem

İstanbul'da bayramın son gününde toplam 79 kişi hastanelere başvurdu

Doğaseverlerin gözdesi yılkı atları havadan görüntülendi
#Gündem

Doğaseverlerin gözdesi yılkı atları havadan görüntülendi