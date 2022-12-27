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İstanbul'da astrolog Galina'nin korkunç sonu! 'Hayatımın sihirbazı' demişti ama...

Kağıthane’de 2 çocuk annesi Yakutistanlı astrolog Galina Trofimova, evinde ölü bulundu. Boğazında morluklar olduğunu tespit eden polis, Trofimova'nın boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Evinden değerli eşyaların da çalındığını belirleyen polis, şüpheli olarak Trofimova'nın birlikte yaşadığı İranlı erkek arkadaşı Armin Asgari'yi yakalamak için çalışma başlattı.

27.12.2022 - 09:26 |
İstanbul'da astrolog Galina'nin korkunç sonu! 'Hayatımın sihirbazı' demişti ama...

Asıl mesleği İngilizce öğretmenliği olan iki çocuk annesi Galina Trofimova (40), Rusya’nın Yakutistan Özerk Cumhuriyeti’nde yaşıyordu. Çok problemli bir evliliği vardı. Hem kendisi hem de çocuklarına şiddet uygulayan eşinden bir yıl önce boşandı. Astrolojiye meraklıydı, şaman ayinleri düzenliyordu.

‘YENİ BİR YAŞAM KUR’

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, kız kardeşi Kristina Semyonova iki yıl önce İstanbul’a göç etmiş ve bir finans şirketinde çalışmaya başlamıştı. Ablasının yaşadığı problemleri bildiği için, “İstersen çocuklarla birlikte İstanbul’a gel. Kendine yeni bir yaşam kur” teklifinde bulundu. Galina Trofimova da yanına iki çocuğunu alarak 8 ay önce İstanbul’a geldi. Kız kardeşinin evinde kalıyor, aynı zamanda Türkçe dil kursuna gidiyordu. Kursta İranlı Armin Asgari (29) ile tanıştı. Şamanizm sohbetiyle başlayan ikilinin arkadaşlıkları kısa zamanda ilerledi. Trofimova ile Asgari, Kâğıthane’de bir ev kiralayarak birlikte yaşamaya başladı. Trofimova, Yakutistan’daki ailesine yazdığı bir mesajda yaşadıklarını, “Hiç kimse ile yakınlaşmak istemediğim bir zamanda ‘Sihirbazım’ hayatıma girdi” diye anlattı.

İstanbulda astrolog Galinanin korkunç sonu Hayatımın sihirbazı demişti ama...

Armin Asgari kripto paralarla ilgileniyor, danışmanlık ve brokerlik hizmetleri veriyordu. Ancak son dönemde kripto piyasasındaki sert düşüşlerden etkilenmişti. 25 Aralık sabahı Asgari, Trofimova’nın biri 8, diğeri 11 yaşındaki çocuklarını erkenden uyandırdı. “Kahvaltı yapacağız. Anneniz uyuyor, rahatsız etmeyelim” diyerek Levent’teki bir otele götürdü. Birlikte kahvaltı yaptığı çocukları kiraladığı bir odaya yerleştirdi. “Annenizle birlikte döneceğiz” diye çocukları odaya bırakıp kayıplara karıştı.

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GÖREVLİLER ŞÜPHELENDİ

Otel görevlileri akşam saatlerine kadar Asgari’nin geri dönmemesinden şüphelendi ve çocuklarla konuştu. Çocuklar annelerinin cep telefonu numarasını verdi. Otel görevlileri telefonu açan olmayınca, çocukların Yakutistan’daki anneannesini aradı. Yakutistan’daki anneanne çocuklarla konuştuktan sonra İstanbul’daki diğer kızı Kristina Semyonova’yı aradı. Semyonova çocukları otelden aldı, ablasının evine gitti. Çilingir yardımıyla eve girdiklerinde Trofimova yatakta hareketsiz yatıyordu ve boğazında morluklar vardı. Semyonova kardeşinin nefes almadığını anlayınca polisi aradı. Eve sağlık ekipleriyle birlikte gelen polisler Trofimova’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan Trofimova’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

EŞYALARI ÇALMIŞ

Evde inceleme yapan polis ekipleri, Trofimova’nın cüzdanı, telefonu, altın takıları ve parasının çalındığını belirledi. Asgari’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. İddialara göre, Armin Asgari cinayetin ardından İran’a kaçarak izini kaybettirdi.

CENAZESİ İÇİN YARDIM KAMPANYASI

KIZ kardeşi Kristina Semyonova, Galina Trofimova’nın cenazesini Yakutistan’a götürebilmek için bir yardım kampanyası başlattı. Ablasının sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayınlayan Kristina Semyonova, “Onu İstanbul’dan götürmek ve dini ritüelleri yerine getirdikten sonra toprağa vermek istiyoruz. Bunun için herkesten destek istiyoruz” dedi.

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