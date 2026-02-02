İstanbul'da ara tatil sona erdi! Haftanın ilk günü trafik kilitlendi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündemİstanbul'da ara tatil sona erdi! Haftanın ilk günü trafik kilitlendi
02.02.2026 - 08:40Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
İstanbul’da ara tatilin sona ermesi ve yağışlı havanın da etkisiyle trafik felç oldu. Özellikle kentin ana damarları olan köprü bağlantılarında kilometrelerce kuyruk oluşurken, sürücüler Anadolu’dan Avrupa yakasına geçmekte güçlük yaşıyor.

Eğitim-öğretim yılının 2. dönemi bugün başladı. Dönemin ilk gününde hem okul yolundaki öğrenciler hem de işe yetişmeye çalışan vatandaşlar yağışlı havayla birlikte yoğun bir trafikle güne başladı.

Yağışlı havanın etkisiyle Okmeydanı'nda trafik yoğunluğu yaşandı. İBB trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.

ANADOLU-AVRUPA GEÇİŞİ YOĞUN

Kentin iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa yönünde yoğunluk Ünalan ve Çamlıca bağlantısında Finanskent'ten başlıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu-Avrupa geçişi ise çok yoğun. Trafik Ataşehir bağlantısından başlıyor.

