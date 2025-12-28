GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul'da alkollü sürücü dehşet saçtı! Yaralılar var
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da alkollü sürücü dehşet saçtı! Yaralılar var

İstanbul'da alkollü sürücü dehşet saçtı! Yaralılar var

28.12.2025 - 07:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İstanbul'da alkollü sürücü dehşet saçtı! Yaralılar var

İstanbul Sultanbeyli'de alkollü bir sürücünün neden olduğu trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre olay, Adil Mahallesi Ahududu Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde aşırı hızla ilerleyen 34 HIG 875 plakalı kamyonetin sürücüsü K.A., önce 41 ANY 215 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan araç, savrularak bir tıra çarptıktan sonra durabildi. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari kamyonetin sağ bölümü tıra saplandı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralanarak olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABER

Samsunlu karı-koca, yapay zekâ ile bir buçuk milyon TL dolandırıldı
Samsunlu karı-koca, yapay zekâ ile bir buçuk milyon TL dolandırıldı

Kazaya neden olan sürücünün yapılan alkol kontrolünde 2.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü, olay yerinde polislere zorluk çıkarırken, daha sonra ekipler tarafından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Güncel Haberler

Topraktaki altın, üreten zengin oluyor! Trabzon'da bölgenin yeni geçim kaynağı oldu
#Ekonomi

Topraktaki altın, üreten zengin oluyor! Trabzon'da bölgenin yeni geçim kaynağı oldu

İstanbul'da alkollü sürücü dehşet saçtı! Yaralılar var
#Gündem

İstanbul'da alkollü sürücü dehşet saçtı! Yaralılar var

Kara saplanan ambulansın imdadına karla mücadele ekipleri yetişti
#Gündem

Kara saplanan ambulansın imdadına karla mücadele ekipleri yetişti