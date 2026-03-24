İstanbul'da alevli gece: 2 katlı bina yangına teslim oldu

Yangın, saat 04.30 sıralarında Eski Habipler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan binada çıktı. İddiaya göre, aydınlatma direğinden yükselen alevler, yanında bulunan ve alt katında kömür deposunun da yer aldığı iki katlı binaya sıçradı. Alevler kısa sürede büyüyerek, binanın üst katında bulunan ofis katını sardı.

Çevredekilerin ihbarları üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası binada hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkışına ilişkin inceleme başlatıldı.