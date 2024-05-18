İstanbul’da 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi, 19 Mayıs Pazar günü İETT ücretsiz mi 2024? Otobüs, metro, Marmaray 19 Mayıs Pazar günü bedava mı?

İstanbul’da 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi, Toplu taşıma (otobüs, metro, Marmaray) bedava mı? 19 Mayıs günü Marmaray, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olup olmadığına yönelik araştırmalar başladı. 19 Mayıs günü boyunca geçerli olacak ve kişiselleştirilmiş İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından kullanılabilecek.

İSTANBUL’DA 19 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle ücretsiz ulaşım seferlerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, 19 Mayıs’ta Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

İstanbul'da kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından 19 Mayıs günü (metro, metrobüs, otobüs, vapur, tramvay vb.) ücretsiz olarak yararlanılabilecek.