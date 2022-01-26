İstanbul'da 17 bin 894 personel karla mücadelede görev aldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul'da karla mücadelede 5 bin 190 araç ve 17 bin 894 personel görev aldı. Yolda mahsur kalan 8 bin 261 vatandaşımıza konaklama hizmeti verildi. 377 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Gece-gündüz fedakarca çalışan bütün ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum."