GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündemİstanbul'da 17 bin 894 personel karla mücadelede görev aldı
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da 17 bin 894 personel karla mücadelede görev aldı
ABONE OL

İstanbul'da 17 bin 894 personel karla mücadelede görev aldı

İstanbul Valisi Yerlikaya, karla mücadelede 5 bin 190 araç ile 17 bin 894 personelin görev aldığını açıkladı. Mahsur kalan 8 bin 261 kişiye konaklama hizmeti verildiğini ifade etti.

26.01.2022 - 20:56 |
İstanbul'da 17 bin 894 personel karla mücadelede görev aldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul'da karla mücadelede 5 bin 190 araç ve 17 bin 894 personel görev aldı. Yolda mahsur kalan 8 bin 261 vatandaşımıza konaklama hizmeti verildi. 377 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Gece-gündüz fedakarca çalışan bütün ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum."

 

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Holokost kurbanlarını andı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Holokost kurbanlarını andı

Türk Hava Yolları'nda görev değişimi! Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu

Türk Hava Yolları'nda görev değişimi! Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu

Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan! Trafik bir anda felç oldu

Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan! Trafik bir anda felç oldu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türk Hava Yolları'nda görev değişimi! Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu

Türk Hava Yolları'nda görev değişimi! Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu

Sıradaki Haber
Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan! Trafik bir anda felç oldu

Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan! Trafik bir anda felç oldu

Sıradaki Haber
Ukrayna'da silahlı saldırı! Katliam yapan asker yakalandı

Ukrayna'da silahlı saldırı! Katliam yapan asker yakalandı

Sıradaki Haber
Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Gözler sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarında, nasıl sorgulanır?

Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Gözler sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarında, nasıl sorgulanır?

Sıradaki Haber