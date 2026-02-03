İstanbul'da 14 katlı binayı alevler sardı: 4 kişi dumandan etkilendi

Bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edilirken, 4 kişi dumandan etkilendi.

Talatpaşa Mahallesi 1046 Sokak'taki 14 katlı binanın 5'inci katındaki apartman boşluğunda saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle yoğun duman kısa sürede bina içerisine yayıldı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri, ekipler tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, bina içerisine dolan yoğun duman tahliye edildi. Yoğun dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta ayakta tedavi edildi. Yangınının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.