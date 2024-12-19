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İstanbul ve Çanakkale'de sis nedeniyle gemi trafiği askıya alındı

Çanakkale'de etkili olan sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

19.12.2024 - 09:44 | | Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)
İstanbul ve Çanakkale'de sis nedeniyle gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda oluşan sis nedeniyle gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul ve Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

 ŞEHİR HATLARI BAZI SEFERLERİ İPTAL ETTİ

Sis nedeniyle Şehir Hatlarında da bazı seferler iptal edildi. Yapılan açıklamada Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır denildi. İptal edilen seferler şöyle;

Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı

Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı

0720 Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı Seferi

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA SEFERLER  DURDURULDU

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında yolcu taşımacılığı yapan GESTAŞ, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir hatlarında yoğun sis nedeniyle seferlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

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