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İstanbul ve Ankara'ya ulaşım sorunu yaşanmıyor

Düzce’de geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışı 1 günlük aranın ardından tekrar başladı. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunda trafikte herhangi bir sorun oluşmazken, kent merkezinde de ulaşım sorunu yaşanmıyor.

26.01.2022 - 13:01 |
İstanbul ve Ankara'ya ulaşım sorunu yaşanmıyor

Geçtiğimiz cuma günü 4 gün boyunca aralıksız yağan kar, pazartesi günü öğlen saatlerinde yerini güneşe bıraktı. 1 günlük aranın ardından Düzce’de yoğun kar yağışı tekrar başladı. Kentin dört bir yanında etkili olan kar yağışı sebebi ile Düzce Belediyesi ekipleri ulaşımda sorun yaşanmaması için şehrin ana ve ara arterlerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

İstanbul ve Ankara’ya güzergahın sağlandığı D-100 Karayolu ve TEM otoyolunda yol kapanması yaşanmaması için alınan önlemlerde sonuçlarını gösterdi. Hem D-100 kara yolunda hem de TEM otoyolunda her iki şerit içinde akıcı trafik bulunuyor. Herhangi bir sorun oluşmaması için ekipler görev noktalarında beklerken yoğun kar ile birlikte küreme ve tuzlama çalışmalarını yaparak yolları sürekli açık tutmaya çalışıyor.

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