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İstanbul ve Ankara'daki sahte içki soruşturmalarında 52 şüpheli tutuklandı

03.03.2025 - 17:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

İstanbul ve Ankara'daki sahte içki soruşturmalarında 52 şüpheli tutuklandı

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul ve Ankara'daki sahte içki soruşturmaları kapsamında 52 şüphelinin tutuklandığını ve 49 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul ve Ankara'da sahte alkol kullanımı nedeniyle meydana gelen ölümler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan adli soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturmalar kapsamında; İstanbul'da 24 şüpheli tutuklanmış, 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Ankara'da 28 şüpheli tutuklanmış, 39 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. İstanbul ve Ankara illerimizde toplamda 52 şüpheli tutuklanmış, 49 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturmalar çok yönlü olarak devam edecektir" dedi.

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