İstanbul ve Ankara'daki sahte içki soruşturmalarında 52 şüpheli tutuklandı

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul ve Ankara'da sahte alkol kullanımı nedeniyle meydana gelen ölümler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan adli soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturmalar kapsamında; İstanbul'da 24 şüpheli tutuklanmış, 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Ankara'da 28 şüpheli tutuklanmış, 39 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. İstanbul ve Ankara illerimizde toplamda 52 şüpheli tutuklanmış, 49 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturmalar çok yönlü olarak devam edecektir" dedi.