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Gündemİstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon! Binlerce sahte sağlık ürünü ele geçirildi
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İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon! Binlerce sahte sağlık ürünü ele geçirildi

09.09.2026 - 16:24Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca / Muhabir
Bengül Arıca / Muhabir
İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon! Binlerce sahte sağlık ürünü ele geçirildi

İstanbul ve Ankara’da sahte sağlık ürünleri ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, aramalarda binlerce kutu takviye edici gıda, ilaç ve sağlık bandı ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte sağlık ürünlerinin kaçak yollarla yurt dışına gönderildiği ve ürün bedellerinin kayıt dışı olarak Türkiye’ye sokulduğu yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

MASAK tarafından hazırlanan mali inceleme raporları doğrultusunda, mali profillerle uyumlu olmayan para transferleri mercek altına alındı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda belirlenen adreslere 9 Eylül’de İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 9 bin 548 kutu takviye edici gıda, 75 kutu ilaç ve 69 kutu sağlık bandı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon! Binlerce sahte sağlık ürünü ele geçirildi
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İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon! Binlerce sahte sağlık ürünü ele geçirildi