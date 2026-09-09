GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemYüksek kesimlerde hava bozdu, fındıklar sahile taşındı! Üreticiler nöbette
HaberlerGündem Haberleri Yüksek kesimlerde hava bozdu, fındıklar sahile taşındı! Üreticiler nöbette

Yüksek kesimlerde hava bozdu, fındıklar sahile taşındı! Üreticiler nöbette

09.09.2026 - 16:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ordu’da sahil kesimlerinde fındık hasadı tamamlanırken, yüksek kesimlerde toplama çalışmaları sürüyor. Hava şartlarının soğuk ve nemli olması nedeniyle üreticiler, topladıkları fındıkları kurutmak ve seçmek için sahil kesimlerine taşıyor. Üreticiler, mahsullerini daha yüksek randımanla satışa hazırlamak için geceleri de fındıklarının başında bekliyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Yüksek kesimlerde hava bozdu, fındıklar sahile taşındı! Üreticiler nöbette

Ordu'da sahil kesimlerinde tamamlanan fındık hasadı yüksek kesimlerin bazı noktalarında devam ediyor. Yüksek kesimlerde fındıklarını toplayan üreticiler, sahil kesimlerindeki güneşli hava nedeniyle mahsullerini buraya getiriyor.

2Yüksek kesimlerde hava bozdu, fındıklar sahile taşındı! Üreticiler nöbette

Üreticiler, patoza verdikleri fındıkları hem harmanlarda kurutmaya, hem de seçmeye çalışıyor. Böylelikle fındıkların daha yüksek randımanlı gelmesi planlanıyor.Serkan Aydın isimli fındık üreticisi, fındığın olgunlaşma sürecinin bu yıl biraz geç olduğunu söyledi.

3Yüksek kesimlerde hava bozdu, fındıklar sahile taşındı! Üreticiler nöbette

Yüksek kesimlerde hava şartları sahil kesimine göre soğuk olduğu için mahsullerini sahil kesimine getirdiklerini belirten Aydın, "Fındık hasadı zor bir süreç. Şu anda yükseklerde hava şartları uygun olmadığı için sahil kesimine getirdik, çünkü orada kuruması zor oluyor. Burada yer bulduk ve kurutmaya çalışıyoruz. Burada patoza verip inşallah satışını da yapıp emeğimizin karşılığını alacağız" dedi.

4Yüksek kesimlerde hava bozdu, fındıklar sahile taşındı! Üreticiler nöbette

Musa Okutan isimli üretici de Kabadüz ilçesinde tamamladığı fındıklarını sahil kesimlerinde kurutmaya çalıştıklarını belirterek, "Fındık hasadı 7 gün sürdü, günlük 19 işçi parası ödedik. Yüksek kesimlerde hava bozuk nem yapıyor o nedenle buraya geldik. Burada hem kurutup, hem seçiyoruz. Geceleri araçta yatıp mahsulün başını bekliyoruz" diye konuştu.