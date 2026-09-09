Yüksek kesimlerde hava bozdu, fındıklar sahile taşındı! Üreticiler nöbette
Ordu’da sahil kesimlerinde fındık hasadı tamamlanırken, yüksek kesimlerde toplama çalışmaları sürüyor. Hava şartlarının soğuk ve nemli olması nedeniyle üreticiler, topladıkları fındıkları kurutmak ve seçmek için sahil kesimlerine taşıyor. Üreticiler, mahsullerini daha yüksek randımanla satışa hazırlamak için geceleri de fındıklarının başında bekliyor.
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Üreticiler, patoza verdikleri fındıkları hem harmanlarda kurutmaya, hem de seçmeye çalışıyor. Böylelikle fındıkların daha yüksek randımanlı gelmesi planlanıyor.Serkan Aydın isimli fındık üreticisi, fındığın olgunlaşma sürecinin bu yıl biraz geç olduğunu söyledi.
Yüksek kesimlerde hava şartları sahil kesimine göre soğuk olduğu için mahsullerini sahil kesimine getirdiklerini belirten Aydın, "Fındık hasadı zor bir süreç. Şu anda yükseklerde hava şartları uygun olmadığı için sahil kesimine getirdik, çünkü orada kuruması zor oluyor. Burada yer bulduk ve kurutmaya çalışıyoruz. Burada patoza verip inşallah satışını da yapıp emeğimizin karşılığını alacağız" dedi.
Musa Okutan isimli üretici de Kabadüz ilçesinde tamamladığı fındıklarını sahil kesimlerinde kurutmaya çalıştıklarını belirterek, "Fındık hasadı 7 gün sürdü, günlük 19 işçi parası ödedik. Yüksek kesimlerde hava bozuk nem yapıyor o nedenle buraya geldik. Burada hem kurutup, hem seçiyoruz. Geceleri araçta yatıp mahsulün başını bekliyoruz" diye konuştu.