İstanbul Valiliği'nden sel uyarısı! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat

09.10.2025 - 13:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün art arda yaptığı uyarıların ardından İstanbul Valiliği de gök gürültülü sağanak beklentisi nedeniyle iki ilçeye sel ve su baskını uyarısı yaptı.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’un Şile ve Beykoz ilçeleri ile Kocaeli ve Sakarya’nın kuzeyinde (Kaynarca, Karasu, Kocaali) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.

 İşte İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama;

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

Bugün İstanbul'un Şile, Beykoz ilçeleri, Kocaeli il geneli ve Sakarya illinin kuzeyinde(Kaynarca, Karasu, Kocaali) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar beklenmektedir.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

