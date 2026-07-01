Çanakkale'de yıldırımın yangın çıkardığı anlar kamerada
01.07.2026 - 18:07Güncellenme Tarihi:
Çanakkale'nin Çan ilçesinde düşen yıldırımın yangın çıkardığı anlar kameraya yansıdı.
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Çan ilçesinde sabah saat 06.00 sıralarında yağmur yağışı başladı. Yağış esnasında eski mezarlık bölgesinde bir selvi ağacına yıldırım düşmesiyle ağaçlar tutuştu.
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Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Öte yandan yıldırım düşme anı kameralara anbean yansıdı.