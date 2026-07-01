Ankara'da NATO tedbirleri kapsamında 900'e yakın şok uygulama yapıldı! Emniıyet, alınan tedbirleri açıkladı

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Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında başkentte alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi’nde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Tandoğan, "NATO Zirvesi ile ilgili Ankara’da günler öncesinden aldığımız tedbirlerimiz oldu. Tedbirlerin en üst seviyeye geldiği noktadayız. Tedbirleri planladık ve zirve bitene kadar da sorunsuz bir şekilde sonuç almayı planlıyoruz. Risk analizleri ve bütün değerlendirmeler yapıldı. Bu değerlendirmeler çerçevesinde de yaklaşık 49 bin emniyet, 7 bin civarında da jandarma personelimiz görev alacak. Şu ana kadar 900’e yakın şok uygulama yapıldı. Akıllara gelebilecek tüm detaylar değerlendiriliyor. Günübirlik evlerden kiralık araçlara, park ve bahçelerden liderlerin konaklayacağı yerler ve düzenlenecek programların yapılacağı çevreler de dahil uygulamalarımız çok katmanlı bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.