Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: 8 il için 'sarı kodlu uyarı geldi! Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, ülke genelinde hava koşulları yeniden hareketleniyor. Özellikle Marmara’nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun batısı, ayrıca Çanakkale, Kütahya, Bitlis ve Van çevreleri gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak. Ayrıca yapılan açıklamada, 8 il için “sarı” kodlu uyarı verildiği bildirildi. Bu illerde yağışların gün içinde yer yer etkisini artırarak şiddetli sağanak şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Kütahya, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISIYağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISIRüzgârın; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
8 İL İÇİN 'SARI' KODLU METEOROLOJİK UYARIMeteoroloji'den Adana, Artvin, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Rize, Trabzon ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yapıldı.
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?İstanbul'da bugün aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
9 EKİM BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMUMARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile ilk saatlerde Çanakkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 18°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıÇANAKKALE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 19°CÇok bulutlu ve bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
EGEParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluDENİZLİ °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluİZMİR °C, 22°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 19°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Burdur hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 23°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 24°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 23°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 17°CÇok bulutlu ve bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 16°CÇok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 15°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 19°CÇok bulutlu ve bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlıYOZGAT °C, 14°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU °C, 15°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıDÜZCE °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 23°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AMASYA °C, 26°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıRİZE °C, 22°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 20°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 21°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Hakkâri ve Şırnak çevreleri hariç) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Erzincan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ERZURUM °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 21°CParçalı ve zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlıMALATYA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 22°CParçalı ve zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve zamanla çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 27°CParçalı ve zamanla çok bulutluGAZİANTEP °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN °C, 23°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 28°CParçalı ve çok bulutluDENİZLERDE HAVABatı Karadeniz’de fırtına; Doğu Karadeniz, Akdeniz ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.