Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: 8 il için 'sarı kodlu uyarı geldi! Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek

DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Hakkâri ve Şırnak çevreleri hariç) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Erzincan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ERZURUM °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 21°CParçalı ve zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlıMALATYA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 22°CParçalı ve zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı