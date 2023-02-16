Ä°stanbul ValiliÄŸi'nin, depremden bÃ¶lgesine yardÄ±mlarÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Ä°stanbul ValiliÄŸi'nin koordinasyonunda 23 ilÃ§e kaymakamlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan toplanan gÄ±da ve hijyen malzemesiyle yÃ¼klÃ¼ 24 TIR, TEM Otoyolu Ã¼zerinde bulunan MehmetÃ§ik VakfÄ± Tesisleri'nden Hatay'a gÃ¶nderildi.

Hatay'a gitmek Ã¼zere yola Ã§Ä±kan TIR ÅŸofÃ¶rlerinden Musa AlaylÄ±, "Allah herkesin hayrÄ±nÄ± kabul etsin. Bizim de nakliyeciler olarak elimizden bu geliyor. YakÄ±t desteÄŸini alarak, bÃ¶lgeye su ve gÄ±da malzemesi, elimizden ne geliyorsa alÄ±p gÃ¶tÃ¼receÄŸiz. GeÃ§en hafta da gÃ¶tÃ¼rdÃ¼k. Bu hafta da tekrar gideceÄŸiz. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde yine nasip olursa gÃ¶tÃ¼rmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz" dedi. Hatay'a giden TIR'lardan birini kullanan, kÃ¶peÄŸiyle seyahat eden ÅŸofÃ¶r GÃ¶kÃ§en Taner Parlar, "OÄŸlumla beraber depremzede arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za yardÄ±m etmeye gidiyoruz. Onun da bize oralarda faydasÄ± oluyor. ArkadaÅŸÄ±mÄ±n ismi PaÅŸa, 5,5 aylÄ±k. Depremzede arkadaÅŸlara gereken ÅŸeyleri gÃ¶tÃ¼rÃ¼yoruz" diye konuÅŸtu.