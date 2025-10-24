İstanbul Valiliği duyurdu: Bugün okullar erken kapanacak

Haberin Devamı

İstanbul Valiliği, Meteoroloji genel Müdürlüğü'nden yapılan sağanak yağış uyarısını dikkate alarak iş ve okul çıkışlarının çakışmaması için okulların saat 16:00'da kapanacağını duyurdu.

Bugün öğlen saatlerinden sonra İstanbul’un Avrupa Yakası’nda başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve yağış nedeniyle, oluşabilecek trafik yoğunluğundan dolayı yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla;



İşte İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamanın tamamı:

