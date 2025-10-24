İstanbul Valiliği duyurdu: Bugün okullar erken kapanacak
İstanbul Valiliği'nin son dakika olarak yaptığı açıklamasında okulların erken kapanacağı duyuruldu. İstanbul Valiliği'nin sosyal medyadan yaptığı duyuruda gök gürültülü yağıştan dolayı okulların erken kapanacağı belirtildi.
İstanbul Valiliği, Meteoroloji genel Müdürlüğü'nden yapılan sağanak yağış uyarısını dikkate alarak iş ve okul çıkışlarının çakışmaması için okulların saat 16:00'da kapanacağını duyurdu.
Bugün öğlen saatlerinden sonra İstanbul’un Avrupa Yakası’nda başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve yağış nedeniyle, oluşabilecek trafik yoğunluğundan dolayı yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) October 24, 2025
İlimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu,… pic.twitter.com/XyTTOIit8Q
İşte İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamanın tamamı:
Bugün öğlen saatlerinden sonra İstanbul’un Avrupa Yakası’nda başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve yağış nedeniyle, oluşabilecek trafik yoğunluğundan dolayı yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla;
İlimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00’dan itibaren eğitimin tatil edilmesine ilişkin basın açıklamamız…