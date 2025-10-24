GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul Valiliği duyurdu: Bugün okullar erken kapanacak
HaberlerGündem Haberleri İstanbul Valiliği duyurdu: Bugün okullar erken kapanacak

İstanbul Valiliği duyurdu: Bugün okullar erken kapanacak

24.10.2025 - 14:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Valiliği duyurdu: Bugün okullar erken kapanacak

İstanbul Valiliği'nin son dakika olarak yaptığı açıklamasında okulların erken kapanacağı duyuruldu. İstanbul Valiliği'nin sosyal medyadan yaptığı duyuruda gök gürültülü yağıştan dolayı okulların erken kapanacağı belirtildi.

Haberin Devamı

İstanbul Valiliği, Meteoroloji genel Müdürlüğü'nden yapılan sağanak yağış uyarısını dikkate alarak iş ve okul çıkışlarının çakışmaması için okulların saat 16:00'da kapanacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği duyurdu: Bugün okullar erken kapanacak

İşte İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamanın tamamı:

Bugün öğlen saatlerinden sonra İstanbul’un Avrupa Yakası’nda başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve yağış nedeniyle, oluşabilecek trafik yoğunluğundan dolayı yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla;

İLGİLİ HABER

Bursa'da alarm verildi! Tüm ilçeleri vuracak, saat 14'den sonra başlıyor
Bursa'da alarm verildi! Tüm ilçeleri vuracak, saat 14'den sonra başlıyor

İlimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00’dan itibaren eğitimin tatil edilmesine ilişkin basın açıklamamız…

Güncel Haberler

Elazığlı çiftçinin azmi bir köyün kaderini değiştirdi! Hasada başladı
#Gündem

Elazığlı çiftçinin azmi bir köyün kaderini değiştirdi! Hasada başladı

Nevşehir'de havalimanında büyük operasyon: Kıymalıktan 61 kilo külçe altın çıktı!
#Gündem

Nevşehir'de havalimanında büyük operasyon: Kıymalıktan 61 kilo külçe altın çıktı!

Niğde’de atıl araziye lavanta hayat verdi! Çiftçiye yeni gelir kapısı oldu, kuraklığa meydan okuyor
#Ekonomi

Niğde’de atıl araziye lavanta hayat verdi! Çiftçiye yeni gelir kapısı oldu, kuraklığa meydan okuyor