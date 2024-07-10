İstanbul Valiliği 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, İstanbul Valiliği tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda şehit aileleriyle bir araya geldi. Programa, İstanbul Valisi Davut Gül, Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, çok sayıda protokol üyesi ve şehit aileleri katıldı. Programda konuşan Vali Gül, "Vatan uğruna, millet uğruna, dirliğimizi-birliğimizi baki kılma uğruna kendini feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Gazilerimize rabbimden sağlık ve afiyet temenni ediyorum. Muhterem Misafirler,15 Temmuz 2016 gecesi, bin yıldır bu toprakları yurt edinen, uğrunda nice şehitler veren aziz milletimiz, içimizdeki hainlerin ihanetine uğradı. Bu hainler kendi milletine, anasına, babasına, kardeşine namlu doğrulttu; vatan savunması için kullanılacak tankları, uçakları milletimizin üstüne sürdü. Gazi Meclisimiz, işgal dönemlerinde bile uğramadığı bir saldırıyla karşılaştı. O ihanet gecesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Halkın gücünden büyük güç tanımadım ben bugüne kadar' sözlerinden sonra, genci, yaşlısı, kadını, erkeğiyle yüzbinlerce vatandaşımız meydanlara koştu. Üzerlerine yağan kurşunlara rağmen bir adım dahi geri adım atmadı, iradesine sahip çıktı" dedi.

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"ŞEHİTLERİMİZE BORCUMUZU ASLA ÖDEYEMEYİZ"

99’u İstanbul’dan 253 kişinin şehit olduğunu ifade eden Vali Gül, “2 bin 700‘den fazla vatan evladı gazilik ile şereflendi. Yüce kitabımızda buyrulduğu gibi; 'Onlar tuzak kurdu, Allah da onların tuzaklarını bozdu' Allah’ın izni ve milletimizin ferasetiyle tüm planlar, tüm tuzaklar boşa çıktı. Kıymetli misafirler, bin yıldır bize vatan olan bu toprakları ebedi vatan kılmak için göz kırpmadan ölüme yürüyen 15 Temmuz şehitlerimize borcumuzu asla ödeyemeyiz. Onları yaşadığımız, var olduğumuz müddetçe minnetle, şükranla yâd edeceğiz. Hatıraları, hatıramız; emanetleri, emanetimizdir. Acınız, acımız; hüznünüz, hüznümüzdür. Bu devlet ve millet sizin sâyenizde dimdik ayaktadır. Aydınlık geleceğe yürüyüşüne kararlılıkla devam etmektedir. Bizler de bu bilinçle kahraman ecdadımıza, şehitlerimize layık olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere vatanımızın bekası, milletimizin huzuru için gözünü kırpmadan şehadete koşan tüm yiğitlerimizi minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

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