GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündemİstanbul uçağında panik! Acil iniş yaptı
HaberlerGündem Haberleri İstanbul uçağında panik! Acil iniş yaptı
ABONE OL

İstanbul uçağında panik! Acil iniş yaptı

THY’nin Gaziantep-İstanbul seferini yapan TK2939 sefer sayılı uçağına kalkıştan bir süre sonra yıldırım düştü. Yolcuların büyük panik yaşadığı uçak Adana’ya zorunlu iniş yaptı.

01.05.2022 - 12:28 |
İstanbul uçağında panik! Acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları’nın (THY) Gaziantep – İstanbul seferini yapan TK2939 sefer sayılı uçağına yıldırım çarptı.

Yıldırım isabet etmesinden dolayı uçaktaki yolcular büyük panik yaşarken İstanbul Havalimanı’na inmesi planlanan uçağın pilotu Adana Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı. Güvenli bir şekilde iniş yapan uçakta bulunan yolcuların büyük korku yaşadıkları öğrenildi

GÜNCEL HABERLER

27 bıçak darbesiyle öldürülen Yağmur cinayetinde üçüncü kişi şüphesi

27 bıçak darbesiyle öldürülen Yağmur cinayetinde üçüncü kişi şüphesi

Bakan Yanık duyurdu! 413 lira kaynak aktarıldı

Bakan Yanık duyurdu! 413 lira kaynak aktarıldı

Bakan Soylu'dan '1 Mayıs' mesajı

Bakan Soylu'dan '1 Mayıs' mesajı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

27 bıçak darbesiyle öldürülen Yağmur cinayetinde üçüncü kişi şüphesi

27 bıçak darbesiyle öldürülen Yağmur cinayetinde üçüncü kişi şüphesi

Sıradaki Haber
Kira fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Patladı

Kira fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Patladı

Sıradaki Haber
İşçi işveren milyonları ilgilendiriyor! Ve değişti zorunlu değil artık...

İşçi işveren milyonları ilgilendiriyor! Ve değişti zorunlu değil artık...

Sıradaki Haber
Rusya, Odessa'da havaalanını vurdu

Rusya, Odessa'da havaalanını vurdu

Sıradaki Haber