İstanbul seçim sonuçları! Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu?

Türkiye genelinde oy kullanma işlemi sona erdi. 34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullandı.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanma hakkı kazandı. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

32 ilde 16.00'da, kalan illerde ise saat 17.00'de sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. Gelen en sıcak sonuçları ve tüm ayrıntıları Gazetevatan.com'dan takip edebilirsiniz...

EN ÇOK ADAYIN YARIŞTIĞI İL İSTANBUL

Türkiye yerel seçimlerinde vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçesi için oy kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığında İstanbul, 22'si siyasi parti, 27'si bağımsız toplam 49 adayla en fazla adayın yarıştığı il oldu.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

Sandıkların kapanmasıyla Türkiye'nin dört bir yanından seçim sonuçları gelirken, İstanbul seçim sonuçları da merak ediliyor. CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti adayı Murat Kurum'un yarıştığı İstanbul seçimlerinde ilk sonuçlar geldi. YSK'nın yayın yasakları kalkar kalmaz seçim sonuçları Milliyet.com.tr'de olacak....

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İSTANBUL'DA 49 ADAY

İstanbul kesin aday listesine göre, 22 partili, 27 bağımsız olmak üzere 49 aday İBB başkanlığı için yarıştı.

AK Parti'den Murat Kurum, İYİ Partiden Buğra Kavuncu, Memleket Partisinden Emre Berk Hacıgüzeller, Anavatan Partisinden Umut Çınar, Demokratik Sol Partiden (DSP) Nesim Pakır, Yeniden Refah Partisinden Mehmet Altınöz, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden Meral Danış Beştaş, Türkiye Komünist Partisinden Orhan Gökdemir, Anadolu Birliği Partisinden Osman Tekin, Zafer Partisinden Azmi Karamahmutoğlu, Türkiye Komünist Hareketinden Ziya İncedere, Bağımsız Türkiye Partisinden Cihan Erdoğanyılmaz, Yeni Türkiye Partisinden Burhanettin Aktürk, CHP'den Ekrem İmamoğlu, Hak ve Özgürlükler Partisinden Mustafa Aytaş, Ocak Partisinden Osman Çelik, Adalet Birlik Partisinden Muharrem Mutlu, Millet Partisinden Hasan Hüsnü Güler, Milli Yol Partisinden Hüseyin Işık, Demokrasi ve Atılım Partisinden İdris Şahin, Saadet Partisinden Birol Aydın, Vatan Partisinden İbrahim Okan Özkan partili başkan adayları olarak kesin aday listesinde yer alıyor.

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BAĞIMSIZ ADAYLAR

Bağımsız adaylar listesinde ise Vedat Taylan Yıldız, Yüksel Özden, Adem Bayraktar, Memet Ali Aydoğmuş, Burak Emre Çetin, Mirhat Tekin Brusk, Ahmet Soytürk, Orhan Çebi, Merve Karataş, Güven Akıcı, Ahmet Birikmen, Yaşar Polat, Habip Aksu, İshak Akbay, Hülya Kavuzlu Karaman, Vedat Öztürk, Galip Menteşe, Cemal Tarancı, Polat Erdoğan, Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu, Hüseyin Durmaz, Sena Elest Akıncı, Uğur Etlik, Atakan Bozyayla, Bilen Akpınar, Ömer Karvan ve Abdullah Arli isimleri bulunuyor.