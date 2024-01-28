Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı! Bir kişi hayatını kaybetti

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

BAKAN YERLİKAYA: BU ALÇAK SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Santa Maria Kilisesindeki saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Açıklamasında saldırıyı kınayan Yerlikaya “Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T., maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Tunç yaptığı açıklamada, "İstanbul Sarıyer’de Santa Maria kilisesinde ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

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"HERKES GÖREVİNİ YAPIYOR"

İstanbul Valisi Davut Gül saldırıya ilişkin son gelişmeleri paylaştı; İçişleri Bakanımız açıklamayı yaptı. Hepimizin başı sağolsun. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Vatandaşımız 52 yaşındaydı, vefat etti. Polisimiz çalışması devam ediyor. Yaralı yok. Tek bir kişiye saldırı olmuştur. İçeri girilmiş. İçerideki bir kişiye saldırıda bulunulmuş.

Sayın Cumhurbaşkanımız olayı takip ediyor. Herkes görevini yapıyor. İnşallah failler bulunup adalet önüne çıkarılacak.

"FAİLLER ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEKTİR"

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, 'Santa Maria Kilisesine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden kişinin ailesine başsağlığı diliyorum.

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Ülkemizde bu tür provokasyonlara asla müsaade edilmeyecektir. Olay her yönüyle soruşturulmakta olup, gerekli çalışmalar ilgili tüm kurumlar tarafından yürütülmektedir. Failler en yakın sürede yakalanıp adalet önünde hesap verecektir.' dedi.

"EMELLERİNE ULAŞAMAYACAKLAR"

AK Parti Sözücüsü Ömer Çelik, gerçekleşen saldırıyla ilgili, "İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kast edenler, asla emellerine ulaşamayacaktır." açıklamasında bulundu.

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ da saldırıyı Tunç Arslanalp'e değerlendirdi;

Üzücü bir olay. Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde pazar sabahı ayinin yapıldığı sırada kar maskeli 2 saldırgan ellerinde otomatik silahlarla kiliseye girdiği gibi kilisede ayin yapan kişilere yönelik silahlı saldırı düzenledi.

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Şu ana kadar ilk belirlemeye göre maalesef 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar konusunda net bir bilgi yok. Ancak yaralıların da olduğu söyleniyor.

Bu silahlı saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay geniş bir alanda inceleme çalışması başlatıldı. Polis ekipleri olay yerinde daha sağlıklı bir soruşturma yürütebilmek için geniş bir alanı güvenlik koridorlarını güvenlik şeridiyle kapattı ve olay yerine de gazetecilerin girmesine izin vermiyor. Şu an kilise etrafında çok titiz bir çalışma başladı.

Kar maskeli silahlı saldırganların yakalandığına dair henüz bir bilgi yok. Polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını alacak, inceleyecek ve silahlı saldırganların kaçış istikametinde operasyonlarına devam ettireceğini düşünüyoruz.

Ardından silahlı saldırganların yakalanacağına dair ümidimiz de var.

Aslında bir süredir ülkemizde bir takım garip, tuhaf şeyler oluyor. Daha önceki yayınlarımızda da bu konunun altını çiziyorduk. Karanlık bir el şu dönemde düğmeye bastı. Hatırlarsınız; Geçtiğimiz haftalarda ne olmuştu? Fatih Camii'nde imama yönelik bir bıçaklı saldırı gerçekleşmişti.

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Önce cami, daha önceki dönemlere baktığımızda Cemevleri hedef alınmıştı. Şimdi de bir kilisenin hedef alındığını görüyoruz. Olay daha çok sıcak, yeni.