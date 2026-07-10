İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! Yüksek kazanç vaadiyle büyük vurgun yaptıkları ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kendilerini yatırım şirketi temsilcisi olarak tanıttıkları, telefonla ulaştıkları kişileri yatırım danışmanlığı ve yüksek kazanç vaadiyle ikna ederek dolandırdıkları belirlendi. Suçtan elde edilen gelirlerin ise üçüncü kişiler adına kurulan paravan şirketlerin banka hesapları üzerinden transfer edildiği tespit edildi.

Çalışmaların ardından İstanbul merkezli Adana, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, organize şekilde yatırım vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.