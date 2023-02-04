İstanbul karı bekliyor: Ekipler hazırlıklarını sürdürüyor

İsfalt ve yol bakım ekiplerinin tamamı kar yağışı için seferber edildi. Şehrin değişim noktalarında kurulan tuz yükleme istasyonlarından dev tuz tepecikleri oluşturuldu. Agrega (bir çeşit kum) karıştırılan tuzlar özel donanımlı araçlara yükleniyor.

Kritik rampalara konuşlandırılan araçlarla kar yağışı sırasında hızlı müdahale planı yapılıyor. Geçen kış çok sayıda aracın kaldığı E-5 Haramidere rampası, Kağıthane'deki ana arterler, TEM otoyolundaki kritik notlarda tuzlama araçları hazır bekletiliyor.

Gece yarısından itibaren Avrupa yakasında etkili olması beklenen kar yağışının pazar günü trafiğe olan etkisini en aza indirmek için bazı kavşaklarda çuvallar içerisinde tuz bırakıldığı görüldü. Vatandaşların tuz torbalarını buzlanma sırasında yola serpmeleri istendi.



Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün Giresun'da cuma namazını kılıp programlarını tamamladıktan sonra kar yağışı beklenen İstanbul'a döndüğü öğrenildi.