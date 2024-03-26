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İstanbul ilçe seçim sonuçları 2024: Şile seçim sonuçlarına göre kim kazandı? Şile Belediyesi hangi partide?

İstanbul ilçe seçim sonuçlarını da gazetevatan'da takip edebilirsiniz. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde il il, ilçe ilçe seçim sonuçları canlı olarak takip edilebilecek. İstanbul Şile ilçe seçim sonuçları da anlık olarak gazetevatan seçim sayfasında olacak. Peki İstanbul Şile belediye başkanı kim oldu? Şile belediyesi hangi partiden?

26.03.2024 - 08:59 |
İstanbul ilçe seçim sonuçları 2024: Şile seçim sonuçlarına göre kim kazandı? Şile Belediyesi hangi partide?

31 Mart yerel seçimleri kapsamında İstanbul'in Şile ilçesinde de heyecan devam ediyor. Anlık verilerle birlikte Şile ilçe seçim sonuçları ve adayların aldıkları oy oranları gazetevatan seçim sayfasından takip edilebilecek. Seçim sonuçları içerisinde adayların ve partilerin aldıkları oy oranları, açılan sandık yüzdeleri, geçerli ve geçersiz oy sayıları yine aynı sayfada olacak.

İstanbul Şile ilçe seçim sonuçları 2024

Şehirlerde ve ilçelerde yerel seçim sonuçlarını takip etmek ve incelemek için alttaki linke tıklayabilirsiniz.

İstanbul Şile ilçesi seçim sonuçları için tıklayınız

İstanbul ilçe seçim sonuçları 2024: Şile seçim sonuçlarına göre kim kazandı Şile Belediyesi hangi partide

Şile ilçesi dahil olmak üzere 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay seçim sayfamızda olacak. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.

İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

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