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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevine Selami Yıldız getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı. Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alınırken yerine ise Alper Uzman atandı.

06.12.2024 - 00:10 |
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevine Selami Yıldız getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararı ile birlikte, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alındı. Yerine ise Alper Uzman atandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı. Atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevine Selami Yıldız getirildi